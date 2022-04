Schaaktafels Meerkerk officieel geopend: ‘Meerkerk Schaakt staat écht op de kaart’

even vragen aan Schaken kan in Meerkerk binnenkort in de buiten­lucht dankzij Jesús: ‘Ik wil de sport vanzelf­spre­kend maken’

We moeten meer schaken, want dat is goed voor ons, vindt Jesús Medina Molina. Daarom plaatst hij met het initiatief Urban Chess drie schaaktafels in Meerkerk. Het uiteindelijke doel: in elke Nederlandse plaats dergelijke tafels neerzetten.

16 november