Saneren grond bij golfbaan Spijk vertraagd, materiaal is afkomstig van Tata Steel

Het saneren van de vervuilde grond tegenover golfbaan The Dutch in Spijk is vertraagd. Op het terrein liggen staalslakken, die op een duurzame en veilige manier moeten worden ingepakt om schade aan het milieu te voorkomen. De werkzaamheden verlopen echter trager.

In een brief aan de gemeenteraad geeft de gemeente West Betuwe tekst en uitleg over de vertraging, die is ontstaan. De eigenaar van de grond (The Dutch) en de aannemer (Sent One) zijn verantwoordelijk voor de sanering. De gemeente ziet daarop toe. Nadat er een vertrouwensbreuk ontstond, zijn de partijen sinds deze zomer bezig de samenwerking te verbeteren.

Voordat The Dutch een nieuwe golfbaan aanlegt, wil ze de grond eerst gebruiken voor het aanleggen van een zonnepark. Een aantal delen is vrijgegeven om in gebruik te nemen. Op andere delen loopt nog onderzoek naar de kwaliteit van de grond waar eerst de staalslakken lagen.

Intentieverklaring

‘Het is in ieders belang om de voortgang van het saneren erin te houden. Dit moet gebeuren op een wijze die goed is voor het milieu. Dit geldt zowel voor de uitvoering als voor het monitoren van de vervuiling van bodem en grondwater. Met een intentieverklaring zeggen alle partijen toe om zich hier hard voor te maken’, schrijft het college.

Onlangs kwam in het nieuws dat bij Tata Steel in IJmuiden het kankerverwekkende metaal Chroom-6 is aangetroffen in het grondwater. De staalslakken, die in Spijk liggen, zijn van dit bedrijf afkomstig. Er zijn direct onderzoeken gestart. Die bestaan uit monsters van het grondwater, maar ook het materiaal en de lucht worden onderzocht. De analyses zijn over twee weken klaar. Dan is ook duidelijk of de volksgezondheid schade ondervindt.

