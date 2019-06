Samenscholingsverbod moet overlast in Leerdamse natuurtuin stoppen

SPORT Damiën de Jong verlaat Schellui­nen na 5 seizoenen: 'Tijd voor iets anders'

5 juni Damiën de Jong (23) laat Schelluinen na vijf seizoenen achter zich. De aanvallende middenvelder annex spits gaat aan de slag bij De Zwerver. Of dat qua klasse een stap hogerop is, moet de club uit Kinderdijk in de nacompetitie nog bewijzen.