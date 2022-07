Ruim vijftig werknemers Luxaflex op straat door verhuizing productie naar Polen en Tsjechië

Klein boerenpro­test bij winkelcen­trum: ‘Mensen kunnen vragen stellen, zien wie we zijn en wat we maken’

,,Zin in een blokje kaas? Of liever chocolademelk? Karnemelk kan ook. Pak maar.’’ Een handjevol tegen de overheid protesterende boeren maakten er zaterdag een gemoedelijke ochtend van in het Gorcumse winkelcentrum Hoog Dalem. Sommigen in het winkelend publiek werden er emotioneel van.

