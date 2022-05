Ruim vijfhonderd cruiseschepen meren deze zomer aan in Gorinchem en dat is een record

Een kievit met een rugzakje; vogels in Altena 'gezenderd’ voor behoud van de soort

Zeven kieviten in Altena vliegen binnenkort rond met een ieniemini rugzakje op hun rug. Daarin zit een zendertje dat gegevens doorzendt voor onderzoek van de Universiteit Wageningen. De studie is gericht op het behoud van de kievit, want het gaat niet goed met het vogeltje in Nederland.

24 april