Route naar sportvelden en school wordt snel verkeersveiliger

Hennepkwe­ke­rij, gevaarlij­ke stoffen en illegale afvaldump: veel misstanden bij bedrijven in Vijfheeren­lan­den

11 februari Bij een bedrijf in Meerkerk is een hennepplantage ontdekt met honderden planten. Het pand wordt waarschijnlijk voor zes maanden gesloten. Het is één van de misstanden die gemeente en politie op het spoor kwamen bij een grote veiligheidscontrole in Vijfheerenlanden.