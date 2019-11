Rookverbod op straat in Gorinchem mogelijk uitgebreid

Test moet uitwijzen of de vloer in het Hardinx­veld­se kantoor van Fien Wonen in veilig is

Woningcorporatie Fien Wonen in Hardinxveld-Giessendam laat volgende maand een zogenoemde proefbelasting uitvoeren in haar kantoorpand aan de Rijnstraat. De test moet uitwijzen of de betonconstructie veilig is en of het pand opnieuw in gebruik kan worden genomen.