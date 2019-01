Roken op het schoolplein? Dat mag in deze regio nergens meer

De school heeft een bankje buiten het eigen terrein gevonden, dat het nu heeft bestempeld als rookplek. ,,Dat is een plek in de buurt waar geen woningen staan. Op die manier zijn onze leerlingen niemand tot last.’’



Het Altena College in Sleeuwijk is al sinds 2011 rookvrij. Die school ging nog een stap verder om de ongezonde gewoonte onder de studenten uit te bannen. ,,We willen dat onze leerlingen helemaal niet meer roken onder schooltijd. Daarom hebben we een rookverbod voor het schoolterrein en mogen leerlingen in pauzes of tussen-uren niet van het plein af’’, zegt rector Gijsbert van der Beek. Daartoe werd ook besloten omdat omwonenden klaagden over overlast van leerlingen die van de school naar de nabijgelegen supermarkt liepen. Twee vliegen in één klap dus, aldus de rector. Hij bekent: ,,We hebben nog wel een piepklein hokje waar ons personeel mag roken, maar we ontmoedigen het ten zeerste en stimuleren hen om te stoppen.’’