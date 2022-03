Robert (50) gaat met een wagen vol spullen naar Oekraïne: ‘Mijn vrienden daar durven niet te slapen’

'In Rampjaar 1672 was de strijd rond Ameide een kruitwolk­je in een enorme muur van kruitdam­pen’

Schrijver en historicus Luc Panhuysen geeft donderdagavond een lezing in Het Spant in Ameide over het Rampjaar 1672. Het is dit jaar 350 jaar geleden dat Nederland door drie landen tegelijkertijd werd aangevallen en zich staande wist te houden. Bij Ameide leverden Nederlandse soldaten een verwoede strijd tegen de Fransen.

3 maart