Riveer vaart weer volgens midzomerdienstregeling

Gorinchem Woning blijkt voor illegale prostitu­tie gebruikt; burgemees­ter Melissant sluit pand voor twee weken

Een woning in de Gildenwijk in Gorinchem die langere tijd zonder vergunning als seksinrichting is gebruikt, is vrijdag met spoed voor twee weken gesloten. Burgemeester Melissant besloot dat na een controle van de woning aan de Barbierstraat.

18 juni