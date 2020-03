Rivas opent speciale locatie voor coronapatiënten om ziekenhuis te ontlasten

Rivas Zorggroep opent woensdag een speciale locatie voor coronapatiënten uit deze regio. De plek in Dordrecht is bedoeld voor mensen die geen intensieve ziekenhuiszorg nodig hebben, maar wel apart moeten worden verpleegd en voor terminale patiënten die palliatieve zorg krijgen.

Voor die patiënten is een verdieping vrijgemaakt in het Zorghotel van Rivas, pal naast het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. De ‘corona unit’ van Rivas komt er in samenwerking met de GGD Zuid-Holland Zuid en de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en meerdere verpleeghuizen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Er is vanaf vandaag plek voor 16 patiënten. Mocht het nodig zijn, kan worden opgeschaald met nog eens 18 bedden. Met andere verpleeghuizen in de regio wordt onderzocht waar plaats is voor meer van dergelijke ‘units’.

Thuiszorg

,,Op deze plek kunnen coronapatiënten worden verpleegd die in principe ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis, maar nog niet naar huis kunnen’’, zegt Dionne Puyman van Rivas. Het gaat bijvoorbeeld om ouderen die besmet zijn en thuiszorg nodig hebben. Zij verblijven nu nog geregeld in het ziekenhuis. Maar ook om patiënten die in de laatste fase van hun leven zitten en palliatieve zorg krijgen. Puyman: ,,Op deze manier spelen we de ziekenhuisbedden vrij om mensen met ernstige klachten te kunnen opvangen.’’

Afstand houden helpt.

Het is één van de manieren waarop het Beatrixziekenhuis - dat onder de Rivas Zorggroep valt - de zorg rondom coronapatiënten zo efficiënt mogelijk wil organiseren. Eerder werd al een corona-afdeling in het Gorcumse ziekenhuis gerealiseerd. Door alle besmette patiënten bij elkaar te verplegen, hoeft personeel niet steeds de schaarse mondkapjes en andere beschermingsmiddelen te wisselen. Ook heeft het ziekenhuis een deel van de niet-coronapatiënten die op het punt staan om uit het ziekenhuis te worden ontslagen, ondergebracht in het naastgelegen verpleeghuis Het Gasthuis, om meer coronapatiënten op te kunnen vangen.

Piek

In het Beatrixziekenhuis verblijven op dit moment ongeveer 10 patiënten die besmet zijn met COVID-19. Ook zit een aantal zorgmedewerkers thuis. Rivas communiceert in principe geen precieze getallen ‘omdat het aantal mensen per dag of zelfs per uur verandert’.

Over het algemeen neemt het aantal coronapatiënten toe en verwacht het ziekenhuis dat de piek er nog aan moet komen. Ook de cijfers die het RIVM dagelijks publiceert - van het aantal positief geteste inwoners - wijzen in die richting.

Een ziekenhuismedewerker met een mondkapje.

Besmettingen

Het aantal inwoners uit deze regio dat positief is getest nam gisteren toe van 71 naar 86. Overal nam het aantal geconstateerde besmettingen toe, alleen in Hardinxveld-Giessendam bleef het cijfer gelijk.

In de gemeente Altena zijn nu 28 mensen positief getest op het coronavirus. In Gorinchem gaat het om vier besmettingen, in Hardinxveld-Giessendam zijn het er zes. In Molenlanden zijn 13 patiënten bekend, in Vijfheerenlanden 18 en in West Betuwe 17. De cijfers zijn hoogstwaarschijnlijk het topje van de ijsberg. De meeste mensen met milde klachten, die kunnen wijzen op een besmetting, worden niet meer getest en moeten meteen in thuisisolatie.

Maatregelen

Het kabinet kondigde maandagavond strengere maatregelen aan om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. Zo kan er onder meer worden beboet als mensen tegen de regels in samenkomen en niet 1,5 meter afstand bewaren. Ook kunnen burgemeesters gebieden aanwijzen waar samenscholing helemaal niet meer is toegestaan.