Rijkswaterstaat laat omwonenden straks meekijken bij verbreding van de A27

Impact

Via het online platform kunnen geïnteresseerden opzoeken wat de verbreding van de A27 voor hen persoonlijk gaat betekenen. ,,Op het moment wanneer het hen uitkomt. Via een interactieve tracékaart kunnen mensen door het invoeren van hun adresgegevens direct inzoomen op hun persoonlijke situatie.’’

Inzoompunten

Op die kaart zijn zo’n veertig 360-graden-inzoompunten gemaakt. Hiermee brengt Rijkswaterstaat de huidige én toekomstige situatie in beeld. Zo is in de A27 bij Gorinchem in het toekomstbeeld de Merwedebrug verdwenen. Er liggen twee bruggen waarover autoverkeer rijdt. Het toekomstbeeld is een schets, want de bruggen moeten nog worden ontworpen. Bij de impressie staat beschreven wat er gaat gebeuren.