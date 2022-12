Rijkswaterstaat hakt knoop door: bouwcombinatie Ballast Nedam en Fluor gaat de A27 verbreden

Dat heeft Rijkswaterstaat begin december bekendgemaakt. Deze zomer liet de dienst weten zich te buigen over de plannen van meerdere aanneemcombinaties.

Een van de grootste ter wereld

Bouwcombinatie ALSÉÉN is een samenwerking tussen Ballast Nedam en Fluor. De laatste is een multinational en behoort tot ’s werelds grootste aannemers. Fluor heeft zijn thuisbasis in de Verenigde Staten, maar is al jaren in Nederland actief. Zo was deze aannemer onder meer betrokken bij de transformatie van de N59 tussen Rosmalen en Geffen tot de A59.

Directeur-generaal van Rijkswaterstaat Michèle Blom noemt de gunning van de verbreding een belangrijke stap voor de snelweg die al jaren boven in de file top-10 staat. ,,Samen met ALSÉÉN gaan we ervoor om de snelweg A27 uit de file top-10 te halen. Met het project vernieuwen we de infrastructuur en verbeteren we de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid voor de komende decennia. De weggebruiker gaat hier zeker de vruchten van plukken.’’

Budget van 1,7 miljard euro

Voor de totale verbreding van de A27, die in twee trajecten is geknipt, staat een bedrag van 1,7 miljard euro klaar. Mogelijk gaat de klus meer kosten, omdat er in de gehele bouw sprake is van een kostenstijging van enkele procenten ten opzichte van voorgaande jaren. Wie het tweede traject tussen knooppunten Everdingen en Houten met een lengte van 7 kilometer gaat aanleggen, is nog niet bekend.

Rijkswaterstaat is inmiddels wel begonnen met de voorbereidingen. Zo zijn er dit najaar bij het knooppunt Hooipolder al honderden bomen weggehaald.

