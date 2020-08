Rijkswaterstaat doet Werkendamse trucker Tonnie een stukje Merwedebrug cadeau: ‘Die brug is mijn passie’

Al zo’n veertien jaar rijdt hij dagelijks met zijn vrachtwagen over de A27 van Werkendam naar Gorinchem en weer terug. En verder, want Smits werkt voor transportbedrijf C. van den Heuvel en Zn. in Gorinchem. Onderweg ziet hij van alles en deelt dat enthousiast met zijn Twittervolgers. @Tonnieontour is een begrip, zeker bij de medewerkers van Rijkswaterstaat Verkeersinformatie. Zij krijgen via hem informatie over gevaarlijke verkeerssituaties op de snelwegen, zoals stilstaande vrachtwagens en gaten in het wegdek.