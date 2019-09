Rijdende Rechter: Dussense moet nota voor hond Eva betalen

Gruntjes kocht hond Eva van Van der Stelt, die haar zelf had opgehaald uit Roemenië. Het dier werd na de verkoop echter ziek en moest naar de dierenarts. Van tevoren was afgesproken dat de nota vergoed zou worden, maar toen bleek dat het om een hoge rekening ging, gaf de Dussense niet thuis. De Rijdende Rechter was van mening dat Van der Stelt haar belofte moest nakomen.

Veel lager

Hondje Eva bleek in het nieuwe huis last te hebben van wormen en vlooien. Bovendien had Eva enorme verlatingsangst, dat zich uitte in het aanvreten van de kozijnen en het stukbijten van haar bench. Gruntjes nam contact op met Van der Stelt, omdat in de verkoopvoorwaarden stond dat dierenartskosten vergoed zouden worden mits daarvoor toestemming werd gegeven. Dat gebeurde. Maar toen de Dussense uiteindelijk de rekening onder ogen kreeg en zag dat de kosten een kleine 300 euro bedroegen, wilde ze de door Gruntjes voorgeschoten kosten niet meer betalen. In haar ogen had de rekening veel lager gekund.