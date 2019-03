Rijdende Rechter buigt zich in Altena over een conflict over adoptiehond

De televisierechter probeert een conflict te beslechten over een adoptiehond. Dat speelt zich af in Dussen. Verdere details over het meningsverschil zijn niet bekend gemaakt. Opnames met verweerder en eiser worden morgen gemaakt.

Onderdeel van het tv-programma, dat sinds 1995 wordt uitgezonden, is de hoorzitting waarin betrokkenen hun mening over het conflict kunnen geven. De opnames vinden plaats van 14.30 tot 15.30 uur. Publiek dient een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn op het golfpark aan het Hoekje 7B. Ontvangst is met koffie en thee.

Opnames bijwonen

Wie zelf een conflict heeft, kan zich na de opnamen meteen aanmelden. Het is niet bekend wanneer precies de aflevering over de adoptiehond wordt uitgezonden. Volgens een woordvoerder van productiemaatschappij IDTV doet rechter John Reid op 2 of 3 juli uitspraak in deze zaak. Dat gebeurt in Hilversum. De aflevering over de Dussense adoptiehond is daarom pas te zien in het volgende seizoen. Dat begint komend najaar.