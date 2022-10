Riekie en Ineke fietsen samen heel wat af: ‘Bij lange tochten is het fijn om eventjes niet te hoeven praten’

Uitvaart­beurs in Gorinchem laat vakgenoten zien hoe mooi de dood kan zijn: ‘We hebben een dankbaar vak’

Doodskisten die uit paddenstoelen groeien, een Lamborghini-uitvaartauto, handgeschilderde urnkunst en een lijkwitte, Engelse rouwkoets: het is allemaal te bewonderen op de Uitvaart Vakbeurs in de Gorcumse Evenementenhal. ,,We worden allemaal een keer met de dood geconfronteerd.”

