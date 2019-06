Restauratie van brug Jannezand in Hank uitgesteld

,,Er zijn nog te veel onduidelijkheden. Daarom kunnen er dit jaar naar verwachting geen uitvoerende werkzaamheden meer aan de brug plaatsvinden’’, zegt Ad van Andel van Stichting Ontwikkeling Altena.

In oktober 2018 werd de renovatie van de Brug Jannezand na protesten stilgelegd. Hank leek het niet eens te zijn met de plannen die de gemeente Werkendam had gemaakt voor de iconische brug. ,,We hebben eind vorig jaar met de gemeente afgesproken dat de brug in originele staat zou worden teruggebracht’’, zegt Louis de Bot van Archiefkring Hank, die strijdt voor een gedegen restauratie van de brug.

Inmiddels is er contact geweest tussen de archiefkring en de stichting. De Bot: ,,We hebben vertrouwen in deze stichting en hebben daarom onze onderzoeken en andere informatie met haar gedeeld.’’

Stichting Ontwikkeling Altena geeft aan de plannen van de archiefkring in overweging te nemen. ,,Maar we kunnen adviezen van andere partijen niet zo maar overnemen, want anders dan bij Archiefkring Hank zijn de restauratie en de financiële exploitatie straks onze verantwoordelijkheid’’, zegt Van Andel. Daarom gaat de stichting voorafgaand aan de restauratie onderzoeken doen, onder meer naar de betonnen palen.

Ook wil de stichting in 2020 aan de slag met de Hillegatsesluis op de kruising Buitenkade - Buitendijk. ,,De gemeente Werkendam heeft deze sluis tien jaar geleden gerestaureerd en daarna laten verpauperen”, zegt De Bot. ,,Inmiddels staat de sluis op instorten, is de trap door het onkruid niet meer te bereiken en is het informatiebord zo verbleekt dat het niet meer te lezen is.’’

Het is de bedoeling dat de gemeente het eigendom van de twee Hankse monumenten overdraagt aan de stichting. Van Andel: ,,Het is ons uitgangspunt dat de monumenten die wij restaureren en onderhouden in bezit van onze stichting zijn.’’ Bovendien wil de stichting dat de brug deel gaat uitmaken van een fietsroute. ,,Daarom moet er een fietspad komen. Ook daarover gaan we met de gemeente in gesprek.”