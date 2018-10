Renovatie Jannezandse brug in Hank wordt snel hervat

Die angst kan de wethouder wegnemen. ,,Dit is een lopend project en er is al geld voor vrij gemaakt. Maar we willen eerst met de oorspronkelijke hoofdaannemer in gesprek. Die had immers de aanbesteding gewonnen.’’



Van Oosten verwacht tijdens de Hang Dagen, die op 15 en 16 december worden gehouden, samen met Archiefkring Hank op een feestelijke manier een nieuw ontwerp te kunnen presenteren. ,,Dan kan er nog dit jaar worden begonnen. De vernieuwde brug is dan in het najaar van 2019 klaar.’’



Terugkijkend zijn er volgens Van Oosten meerdere steken laten vallen. ,,We hadden het ontwerp in juni netjes gepresenteerd, maar toen trok de Archiefkring niet aan de bel. De gemeente had op haar beurt de Archiefkring actiever moeten betrekken bij de plannen.’’