‘Relnicht’ Edwin verloor z’n hart in de aquariumwereld en is elke dag zo'n vier uur bij z’n exotische vissen te vinden

Edwin lijkt nogal op zanger George Michael.. ,,Die hoor ik vaker, hoor’’, zegt Edwin met een grijns. ,,Ik werk bij het Spijkse Marinelife, een groothandel in de aqauariumwereld en tijdens de vrijdagmiddagborrel zing ik weleens wat tijdens de karaokesessie. Goed zingen? Welnee, dat niet hoor.’’

Maar goed: Edwin en z’n vissen. Het begon al starend als kind voor het aquarium bij zijn oma, hij liep eens bij Aquazoo naar binnen en inmiddels houdt hij dagelijks de mooiste bakken van Aquazoo bij in z’n vrije tijd: Voeren, meten, schoonmaken en ook checkt hij hoe ‘baby-shark’ het maakt in de vruchtzak. ,,Wil je het zien?’'

Quote Dit is nu mijn wereld: vol met allerlei verschil­len­de mensen die ook van vissen houden. Edwin Verkuyl

,,Daar is het thema een Afrikaans meer en daar zitten de kikkers’’, wijst Edwin in het rond. ,,Zie je daar het eitje liggen van de azuurblauwe daggekko? Weet je: Elk aquarium is een eigen wereldje. Alles moet kloppen, anders gaat het dood. Daarom kost het echt veel tijd, maar dat is niet erg.’'

Van uitgaansleven naar vissen

Omdat Edwin in een groothandel voor de aquariumwereld werkt, komt hij van alles tegen en koopt hij geregeld een nieuwe vis voor z’n aquarium in Leerdam. ,,Ik werk in een soort snoepwinkel.’’ Hier is Edwin thuis, bij jonge doktersvissen die in hun ‘even-wennen-koepeltje’ een stukje scheermes oppeuzelen terwijl koraalduivels het zand op de bodem zuiveren.

Tot corona stond hij elk weekend volledig opgedirkt als ‘doorbitch’ de rij wachtenden in het Utrechtse uitgaansleven te vermaken. Maar in de eenzame coronamaanden stortte hij zich nog meer op z’n vissen. ,,Dit is nu mijn wereld: vol met allerlei verschillende mensen die ook van vissen houden. Het is heel divers: bejaarden, een professor bioloog, christenen, moslims en een relnicht!’’ Bij het laatste wijst hij naar zichzelf met een grote, tevreden glimlach op z’n gezicht.

