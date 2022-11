Reinigingsdienst heeft dit jaar wel muntjes van 50 cent voor elke ingeleverde kerstboom

‘Snus’, nicoti­neshot in poedervorm, is in Gorinchem vooral populair onder jongens tussen de 14 en 16

Snus, zakjes met daarin nicotinepoeder, is in Gorinchem vooral populair onder jongens tussen de 14 en 16 jaar oud. Maar hoeveel jongeren deze gebruiken, is onbekend. Toch gaan jongerenwerk en scholen voortaan aandacht aan het verslavend goedje besteden in hun preventieprogramma's.

21 november