Regenwater stroomt woning binnen tijdens noodweer in Gorinchem

Gezenderde kievit uit Altena neemt de wijk naar Rusland

Van de zeven kieviten in Altena die gezenderd zijn, doen er twee al niet meer mee in het onderzoek van de Universiteit Wageningen. Een kievit werd bijna onmiddellijk gegrepen door een roofvogel, een andere is voor het laatst gesignaleerd boven Rusland.

15 mei