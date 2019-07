Reconstructie: de onvermijdelijke val van jeugdzorgreus Juzt

Damen levert patrouille­vaar­tui­gen die worden ingezet tegen piraterij in de Golf van Guinee

12:34 Damen Shipyards Group in Gorinchem heeft twee patrouillevaartuigen geleverd aan Homeland Integrated Offshore Services Limited in Nigeria. Dit bedrijf houdt zich onder meer bezig met de beveiliging van schepen die personeel en materiaal brengen naar boorplatforms. In de Golf van Guinee, voor de West-Afrikaanse kust, zijn piraten actief.