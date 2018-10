Rechtszaak Werkendamse Laura Korsman die vermoord werd door haar ex start dinsdag

Laura Korsman (24) uit Werkendam werd afgelopen juli in Utrecht met meerdere messteken in haar bovenlichaam gedood. Verdachte Zamir M. staat komende dinsdag voor het eerst voor de rechter.

De moeder van M. verklaarde onlangs al tegenover het AD dat haar zoon inderdaad ‘een tikkende tijdbom’ was, die vroeg of laat moest afgaan. Verpleegkunde-studente Laura Korsman (24) had haar relatie met Zamir enkele weken voor haar dood beëindigd. Dat kon de man, die zichzelf ook deejay Sam Gonzales noemde, blijkbaar moeilijk verkroppen.

Hij stalkte haar intensief en werd daarvoor in juni drie dagen in de cel gezet. Daarna kreeg hij een straat- en contactverbod voor de Bosboomstraat in Utrecht, waar Laura in een studentenhuis woonde. Dat verbod overtrad hij regelmatig.

Alarmknop

Quote Zijn moeder was bang dat er in zijn hoofd ooit explosie zou plaatsvin­den Korsman had van de politie zelfs een alarmknop gekregen om de wijkagent te waarschuwen als de verdachte toch aan de deur zou komen. Dat bleek niet afdoende: op woensdagmorgen 11 juli werd Laura dood gevonden in haar huis, om het leven gebracht met meerdere messteken. Enkele uren later werd Zamir M. in zijn woonplaats Nieuwegein opgepakt.



Of M. inmiddels een bekentenis heeft afgelegd, zal dinsdag blijken. Dan is de eerste openbare rechtszitting. Afhankelijk van nieuwe onderzoekswensen van zijn advocaat Annemiek van Spanje wordt de zaak volgend jaar inhoudelijk behandeld. Zij wil nog niet reageren.

Inmiddels is besloten dat Zamir M. naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht gaat om onderzocht te worden op zijn psychische gesteldheid. Voor zijn omgeving komt dat niet als een verrassing. Voor hen was al langer duidelijk dat het niet goed met hem ging.

Als deejay leed hij volgens zijn vrienden aan grootheidswaanzin en gedroeg hij zich als een gevierde ster. In juli 2015 liep Zamir volgens zijn moeder een enorm trauma op. Hij zou als deejay voor een klus naar Amsterdam gaan en liet zich begeleiden door enkele leden van de motorbende Catervarius. Hij was deze mannen echter nog 150 euro schuldig.

Zij namen hem mee naar hun clubhuis in Benschop, waar ze hem martelden. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd, werd met een bijl op zijn knieën geslagen en moest urine drinken. Zamir was door dit voorval volgens zijn moeder zwaar getraumatiseerd en volgde daarvoor therapie. Hij was angstig en agressief. Een boom van een kerel die tegen het plafond vloog bij het minste of geringste, verklaart zijn moeder. Zij was bang dat er ooit een explosie in zijn hoofd zou plaatsvinden.