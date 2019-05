Rechterrijstrook A15 bij Gorinchem weer open: uur vertraging

Sport GDC lijkt niet te stuiten en ontvangt morgen koploper Sleeuwijk

17 mei Dat GDC zich - met Sleeuwijk, HSSC’61 en SC Everstein - in de kampioensstrijd van de derde klasse D zou gaan mengen, was in de winterstop volstrekt ondenkbaar. In 2019 werden door GDC in twaalf wedstrijden echter 32 punten gepakt. Morgen wacht in Eethen de topper tegen Sleeuwijk.