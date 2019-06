Rechter buigt zich over aanleg van Gorcumse stationstunnel

Elza Schil­der-Clae­ys (105): ‘Volgens de dokter heb ik nog het hart van een jonge meid’

6 juni Ze kan zich nog tot in detail herinneren hoe een Duitse soldaat haar als klein meisje over een bruggetje hielp en en bij haar moeder terugbracht. Bijzonder, omdat dat inmiddels honderd jaar geleden is. Elza Schilder-Claeys heeft het niet over D-Day, maar over de Eerste Wereldoorlog. Ze is deze week 105 jaar geworden.