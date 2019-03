Raadslid Van Mourik blijft zitten met NL Alert-vraag over brand in Woudrichem

Leerdam is het helemaal zat na zoveelste vernieling in natuurtuin

12:20 Na een paar zonnige dagen is in Natuurtuin Varsseveld opnieuw van alles vernield. Ook afgelopen zomer was het raak in het Leerdamse park. Omwonenden zijn het goed zat en willen actie. ,,Camera's ophangen en dat tuig alles laten betalen.’’