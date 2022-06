Raadsleden pleiten voor groene speel- en ontmoetingsplekken in Gorcumse wijken

Een appel of een peer voor je deur, Gorinchem plant ruim vijfhon­derd nieuwe bomen

Een appel of peer plukken voor je eigen deur. Het voorbije plantseizoen heeft Gorinchem er ruim vijfhonderd nieuwe bomen bijgekregen, waar onder dus fruitbomen. ,,We onderzoeken of dat op meer plekken kan.’’

1 juni