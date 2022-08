Raad van State vernietigt bestemmingsplan IJzergieterij, maar volgens gemeente is woningbouw niet in gevaar

De Raad van State heeft een streep gezet door bestemmingsplan IJzergieterij. In zijn ogen heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam onvoldoende onderbouwd waarom er geen milieueffectrapportage nodig was. Dat moet daarom alsnog gebeuren. Woningbouw komt volgens de gemeente echter niet in gevaar.

‘Daarmee heeft de gemeenteraad naar het oordeel van de Raad van State onvoldoende inzichtelijk gemaakt in hoeverre een integrale beoordeling van de mogelijke nadelige gevolgen van het project voor het milieu heeft plaatsgevonden’, schrijft de Raad van State in het vonnis.

Tientallen omwonenden waren naar de Raad van State gestapt, omdat ze menen dat de gemeente vooral oog heeft voor de belangen van ontwikkelaar Gebroeders Blokland BV en de eigen schatkist. Zij vinden 150 woningen veel te veel en menen dat het gemakkelijk een onsje minder kan.

Hoofdkritiek is dat de gemeente te weinig onderzoek zou hebben gedaan naar de verkeers- en geluidsoverlast en de gevolgen van de sanering van het ernstig verontreinigde fabrieksterrein tussen de Rivierdijk en rijksweg A15. Omdat het woningbouwterrein wordt opgehoogd met schone grond, vrezen de omwonenden tussen dijk en woningbouwgebied in een put terecht te komen waar alle verontreinigingen insijpelen.

Geen schadelijke gevolgen

De gemeente heeft echter steeds gezegd dat er geen schadelijke gevolgen te verwachten zijn en dat een milieueffectrapportage daarom niet nodig was. Maar waarom dat niet nodig was, verzuimde Hardinxveld te onderbouwen. En dat was voor de Raad van State reden genoeg om een streep door het bestemmingsplan te halen. ‘De Raad van State komt, gelet op de aard van het gebrek, niet toe aan bespreking van de overige beroepsgronden die de omwonenden over het plan naar voren hebben gebracht.’

Of dat op een later moment alsnog zal gebeuren, is onbekend. Dat hangt volgens Alois Menhart, bestuurskundig adviseur van de omwonenden, af van tot hoever ze willen gaan. ,,Daarover moet ik nog overleg voeren. Maar als we niets doen, zou dit weleens op een pyrrusoverwinning kunnen uitlopen.”

Het is echter de vraag of de uitspraak van de Raad van State sowieso niet meer is dan een opstekertje voor de omwonenden. Volgens de gemeente Hardinxveld-Giessendam is er slechts sprake van een ‘vormfout’ en komt de bouw van de woningen niet in gevaar, omdat de bouwvergunning al onherroepelijk is geworden. Later vandaag volgt een uitgebreidere reactie.

