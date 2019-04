Provincie Noord-Brabant is tegen nieuwe Woerkumse woonwijk Op 't Loev

Noord-Brabant blijkt een van de vier partijen die in beroep gaat tegen de aanleg van woonwijk Op ’t Loev in Woudrichem. De provincie heeft bovendien gezorgd dat het project in elk geval tot 9 mei stil ligt.

Tegen de aanleg van de nieuwe woonwijk Op ’t Loev, die moet verrijzen aan de Hoge Maasdijk in Woudrichem, liggen bij de Raad van Staat vier bezwaren. Een ervan komt, zo blijkt nu, van de provincie Noord-Brabant. Die vindt dat het bouwen van 53 huurwoningen en 47 koopwoningen naast het water in strijd is met de bescherming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Dat laatste stellen meer tegenstanders, waaronder de stichting Respectvolle Ontwikkeling Hoge Maasdijk, die benadrukt dat de Waterlinie genomineerd is als UNESCO Werelderfgoed. Ook Korenmolen Nooit Gedagt is in beroep gegaan.

Stilgelegd

De provincie gaat niet alleen in beroep, maar zorgt ook dat het project voorlopig is stilgelegd. Dat kan door een zogenoemde voorlopige voorziening aan te vragen. Daarmee wordt een plan direct stilgelegd, totdat de Raad van State besluit of die schorsing wel of niet doorgezet wordt in afwachting van de definitieve uitspraak. Op 9 mei horen de partijen of het werk intussen mag worden voortgezet.

Projectontwikkelaar Bouwlinie, dochterbedrijf van woningbouwcorporatie Woonlinie, liet eerder deze maand al weten te verwachten dat de planning zeker zeven maanden tot een jaar vertraagd is door de procedure. Het is nog niet bekend wanneer de definitieve uitspraak over het wel of niet bouwen van de wijk zal volgen.

De toenmalige gemeenteraad van Woudrichem ging in november vorig jaar akkoord met de bouw. Alleen Progressief Altena stemde tegen. Volgens de overige partijen voorzien de honderd woningen juist in een behoefte. Bouwlinie liet weten dat honderden mensen geïnteresseerd zijn in een woning.