Provincie koelt de Concordiabrug om te voorkomen dat deze weer klem komt te zitten

Een stevige waterslang en veel rivierwater, de provincie Zuid-Holland is donderdag een uur voor zonsopgang begonnen met het preventief koelen van de Concordiabrug in Gorinchem. Het is voor het eerst dat ze met het nathouden van de brug wil voorkomen dat deze klem komt te zitten.

Een kleine maand geleden toen ons land in de eerste hittegolf belandde, kwam de Concordiabrug klem te zitten. Door de tropische temperaturen zette het staal van de brug steeds verder uit. Nadat aan het einde van de middag een schip was gepasseerd, kreeg de brugwachter de klep niet meer in zijn vergrendeling gezet.

,,Dat is de reden waarom we, als het minimaal drie dagen op rij erg warm wordt, de Concordiabrug voortaan preventief koelen’’, zegt woordvoerder Menno Zijlstra. ,,Samen met nog vier andere bruggen in de provincie. We beginnen hiermee een uur voor zonsopkomst. Een uur na zonsondergang stoppen we ermee.’’

AR20220811-0002 concordia brug te gorichem word gekoeld vanwege de extreme hitte.

Ook Rijkswaterstaat is donderdag begonnen met het preventief koelen van een aantal bruggen in Dordrecht, Alblasserdam en Gorinchem. Dat is niet voor het eerst. Rijkswaterstaat kiest er al langer voor om de bruggen bewust nat te houden. Bij de Merwedebrug in de A27 in Gorinchem wordt daarvoor gebruik gemaakt van een blusboot.

