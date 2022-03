Provinciale weg tussen Leerdam en Vuren dicht voor de aanleg van nieuw asfalt en veiligere fietsoversteken

Het werk verloopt niet zoals gepland. De aannemer begon in het najaar van 2021 met het groot onderhoud van de provinciale weg, maar niet in de volgorde zoals hij het had gepland. Door de coronacrisis liepen de levertijden van de benodigde bouwmaterialen op en ook de benodigde vergunningen lieten langer op zich wachten dan was voorzien.

En dus koos de aannemer ervoor om in november 2021 met de allerlaatste klus van zijn lijstje te beginnen: nieuw asfalt op de doorgaande route langs bedrijventerrein De Zeiving bij Vuren. Met de winter voor de deur besloot hij de rest van de werkzaamheden door te schuiven naar het voorjaar van 2022.

Meest ingrijpende klus

Daarmee is hij nu deze week gestart, maar opnieuw niet in de volgorde van zijn oorspronkelijke planning. Wel met een van de meest ingrijpende klussen: het vervangen van meer dan een half kilometer wegdek vanaf de afrit van de A15 richting Leerdam. Verkeer van en naar Leerdam moet hierdoor tot en met zaterdag 2 april een flink stuk omrijden via de A15, de A2 en N327. Vuren is te bereiken via de A15 en de N830.

In de weekeinden van 8-10 april en van 21-24 april is de provinciale weg vanaf de A15 opnieuw niet bereikbaar. In het daarop volgende weekeind wordt de brug over de Linge bij Leerdam afgesloten in verband met onderhoud. Maar ook in de tussentijd krijgt het verkeer te maken met afsluitingen.

Tijdens de werkzaamheden worden oversteekplaatsen voor fietsers verbeterd of verwijderd. Dat laatste gebeurt op locaties waar slecht zicht is op aankomend autoverkeer dat bovendien op hoge snelheid rijdt. Die keuze is in overleg met de politie gemaakt.

