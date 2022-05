Protest van tientallen vrouwen voor gemeentehuis Meerkerk: ‘College geen vrouw? Wat maak je me nou?’

Gorinchem houdt informatie­markt over Banneweg

De Banneweg in Gorinchem is toe aan groot onderhoud. Nu deze weg toch aangepakt wordt, wil de gemeente ook kijken hoe deze drukke weg veiliger kan worden gemaakt voor langzaam verkeer. Op dinsdag 10 mei is er een informatiemarkt Banneweg van 18.00 tot 22.00 in het stadhuis.

8 mei