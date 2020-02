Pronken op ‘Insta’ met je vintagebusje, zó doen die mensen dat

Overleden Frank de Graaff geloofde in de ‘Leerdamse droom’

8 februari ‘De mooiste tijd van zijn leven.’ Zo omschreef de deze week overleden Frank de Graaff zijn jaren als wethouder in Leerdam. Een paar maanden voor zijn dood was hij nog even terug in zijn geliefde stadje. De Rotterdammer, die van 2011 tot 2014 wethouder was in de Glasstad, keek trots om zich heen, weet beleidsmedewerker Dick Admiraal die jaren nauw met hem samenwerkte.