Project ErvenPlus is een groot succes in Altena

Pimp je boerenerf met natuurvriendelijke maatregelen. Dat is ErvenPlus als je het project héél kort samenvat. Het project van Brabants Landschap is zo populair dat er in Altena niemand meer bij kan. Jochem Sloothaak begon ErvenPlus in 2016.

Wat is ErvenPlus precies?

,,Het project houdt in dat Brabants Landschap gemiddeld enkele honderden euro’s per adres beschikbaar stelt als je als eigenaar het erf zo inricht dat er meer mogelijkheden zijn voor dieren die daar thuishoren. Het gaat niet alleen om nestkasten voor vogels en vleermuizen. Er worden ook veel fruitbomen en struiken geleverd, voor hagen of bosplantsoen, alsook een soort hooimijten voor muizen, de zogeheten muizenruiters. Voorwaarde is wel dat de deelnemende gemeente dit budget verdubbelt.”

Altena doet dit jaar ook mee?

,,Ja, daar zijn we heel blij mee, want die zeer grote en al even agrarische gemeente beschikt over veel boerenerven. Daar is voor ons dus ook veel winst te behalen. Erven zijn voor veel dieren toch een oase in de woestijn. In een paar weken tijd was in Altena het maximaal aantal deelnemers van veertig al bereikt. De gemeente wilde er eigenlijk veel meer, maar dat kan niet want dan is er te weinig budget over voor andere gemeenten die mee willen doen.”

Hoeveel geld is er in totaal beschikbaar?

,,Voor ErvenPlus heeft Brabants Landschap bijna 700.000 euro te besteden, verdeeld over de jaren ’22 tot en met ’24. Vier ton komt van de provincie Noord-Brabant en de rest van de deelnemende gemeenten en de Postcode Loterij. Ruim 80 procent wordt besteed aan maatregelen.”

De diersoorten blijven hierdoor in stand. Is er nog een voordeel?

,,Een groene omgeving helpt volgens Sloothaak niet alleen de populatie van diersoorten in stand te houden. ,,Het is ook goed voor het toerisme. Mensen waarderen ouderwetse erven als ze door de polder fietsen of wandelen. En de bewoners ontdekken wat er allemaal leeft om hun huis. Daar krijgen ze plezier van.”

