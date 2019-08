Progressief Altena: ‘Zwemmers en snelle vaartuigen gescheiden op rivier laten recreëren’

Gorinchem is klaar voor de Zomerfees­ten

6:05 Duizenden mensen zijn de komende dagen te vinden in het hart van de Gorcumse binnenstad waar vanavond de zomerfeesten losbarsten. ,,Het publiek bepaalt uiteindelijk of we het goed hebben gedaan’’, zegt Ard Blom, voorzitter van Stichting Zomerfeest Gorinchem. Die organisatie bouwt een feestje op het grootste plein in de stad: de Groenmarkt. ,,We zullen het na afloop zien.’’