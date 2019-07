Problemen op Merwedebrug door hitte houden aan

De hitte zorgt voor problemen bij meerdere bruggen in het land, meldt Rijkswaterstaat. Ook de Spijkenisserbrug en de Stadsbrug in Dordrecht moeten gekoeld worden met water. Door de hoge temperatuur zetten stalen brugonderdelen uit, waardoor de brug niet meer goed open of dicht gaat.

Rijkswaterstaat besloot de brug gisteren te koelen. Dit zorgde voor problemen tijdens de avondspits. Verkeer stond in beide richtingen een lange tijd muurvast.

Hooguit 50 kilometer

Vandaag worden opnieuw hoge temperaturen verwacht, dus gaat Rijkswaterstaat zolang dat nodig is door met het koelen van onder meer de Merwedebrug. Verkeer kan daardoor met hooguit 50 kilometer per uur over de brug. In elke richting is één rijstrook afgesloten.

Rijkswaterstaat adviseert verkeer om te rijden vanwege de werkzaamheden. Automobilisten richting Utrecht kunnen rijden via de A59, A2 en A15 of via de A59, A16 en A15. Verkeer richting het zuiden kan het beste Den Bosch aanhouden en rijden via de A15 en A2 of via de A15, A16 en A59.