Prikbus succesvol in Altena, en dus komt hij over twee weken nog een keer

Wereldwin­kel verandert in Fair van Ver: ‘Het imago was te oubollig, we doen nog zoveel meer’

27 september Verjonging. Het was dé reden voor de Wereldwinkel in Woudrichem de naam te veranderen in Fair van Ver. ,,En dat was echt wel nodig”, vertelt vrijwilligster Lies Havelaar. ,,Het imago was te oubollig, nog te veel kleefde er het beeld van de rieten mandjes en koffie aan. We hebben zoveel anders te bieden.”