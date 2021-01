Postcode Loterij verdeelt een miljoen euro in Werkendamse straat

Fout in alarme­rings­sys­teem: automobi­list die op A15 in sloot rijdt, moet langer wachten op hulp

28 december Een automobilist belandt in de sloot langs de A15 voor de afslag Vuren-Leerdam. Door een fout in het alarmeringssysteem van de Meldkamer Arnhem Nijmegen moest hij langer wachten op hulp. Niet de brandweer Gorinchem rukt uit, maar de brandweer in Asperen werd gealarmeerd. De fout is na de ontdekking gelijk hersteld.