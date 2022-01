Portier die bezoeker na ruzie over coronabewijs een gebroken neus sloeg vrijgesproken: ‘Hij deed z'n werk’

Goudgele katjes van de hazelaar blinken in de zon, maar is dat wel normaal?

Het is een opvallend tafereel in veel straten: bomen die volop in bloei staan. Ook in Asperen hangen de goudgele katjes van de Hazelaar al te blinken in de zon. Hoort dit bij de tijd van het jaar, of is dit uitzonderlijk vroeg voor de tijd van het jaar?

11 januari