Populair bankje op stadswal verdwijnt terwijl in Brielle een Gorcums bankje verschijnt

‘Hé Ronald! Je bankje is weg’. Ronald Verduijn van Wijn- en Proeflokaal La Caponnière aan het eind van de stadswal krijgt meerdere berichten via bekenden. ,,Ik heb zelf niet gezien dat dat zitje is weggehaald. Maar ik merkte het wel gelijk toen ik bij het proeflokaal kwam. Een oudere dame zag me aankomen en vroeg gelijk of ik wist waar dat bankje gebleven was. Het is een rustpunt voor veel ouderen.’’