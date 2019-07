Alleen de Intervamflat aan de Van Goudoeverstraat komt in de verkoop. De huurders die er al wonen, krijgen de kans hun woning te kopen, zo kregen ze vorig jaar oktober al te horen. Willen of kunnen ze dat niet, dan verkoopt Poort6 de woning op het moment dat de huurder besluit te verhuizen.

Poort6 heeft 148 woningen, negen commerciële ruimten, 35 parkeerplaatsen en 19 scootmobielplaatsen verkocht aan vastgoedbedrijf Accresco. Voor huurders van die huizen verandert er voorlopig niets: Accresco neemt de huidige huurcontracten van Poort6 over.

Het grootste deel betreft huurhuizen in de vrije sector. Een kleiner deel is sociale huur. De huurdersvereniging HP6, die de belangen van huurders behartigt, ging akkoord met de verkoop. Voorlopig blijven de huurprijzen in beide categorieën hetzelfde. Of de huren op lange termijn stijgen, laat Accresco in het midden.

Leningen

Woningbouwcorporatie Poort6 gebruikt de opbrengst van de huizen om 200 miljoen euro aan leningen af te lossen. Verder wordt het geld gestoken in het duurzamer maken van de huurwoningen. Dat vraagt, net als nieuwbouw, grote investeringen ‘en dat geld hebben we niet op de bank staan’, schrijft de woningbouwvereniging in haar huurdersblad.

Voor nu is het de enige grote vastgoedportefeuille die aan een commerciële partij wordt verkocht, zo meldt Poort6 nu. ‘Voorlopig zijn er geen plannen om meer woongebouwen te verkopen.’

Poort6 stelde vorig jaar dat Gorinchem erg veel sociale huurwoningen telt ‘in verhouding tot de doelgroep’ en in vergelijking met andere steden. In Gorinchem valt 44 procent van alle woningen onder sociale huur. De corporatie schat in dat een totaal van 6600 sociale huurwoningen - bedoeld voor mensen met een laag of middeninkomen - genoeg is voor Gorinchem voor de komende jaren. Op dit moment zijn het er, na de verkoop van de 148 huizen, nog 6900.