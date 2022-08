Pont van en naar Gorinchem vaart extra tijdens Zomerfeesten

Heldinnen in de dop: Het Rode Kruis leidt Gorcumse vrouwen op om in actie te komen tijdens noodsitua­ties

Hoe handel je in noodsituaties? Het Rode Kruis leidt vrouwen op om in actie te komen in situaties waarin hulp gewenst is. ,,Trainers van het Rode Kruis staan te popelen om nieuwe heldinnen op te leiden’’, zegt Anneke Heidema, beheerder van wijkcentrum Rozenobel in Gorinchem.

26 juli