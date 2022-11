Pont tussen Veen en Aalst uit de vaart voor onderhoudsbeurt die niet kan wachten

College praat raad bij over vervuiling golfbaan: ‘In Heukelum want dorpshuis Spijk is mogelijk te klein’

Hoe staat het met de sanering van de vervuilde grond tegenover de golfbaan in Spijk? Burgemeester en wethouders praten de raad van West Betuwe bij over de stand van zaken. Niet in het buurthuis in het dorp zelf, maar in De Krakeling in Heukelum. ,,We verwachten veel belangstellenden’’, aldus de gemeente West Betuwe.

31 oktober