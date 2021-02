Politiek over ‘traditie’ rond jaarwisseling in Veen: ‘Het is nu genoeg geweest’

Harten­kreet uit licht ontvlam­baar Veen: ‘Stop met dat recalci­tran­te gedrag’

6 januari Understatement van de eeuw: niet iedereen in Veen spreekt zich hardop uit over de ‘stooktraditie’. Inwoonster Ankie Straathof doet dat wél. ,,Zo kan het niet langer! Het is een strijd over wie de grootste ballen heeft, terwijl de rest van het dorp slechts zachtjes steunt, kreunt, moppert en toekijkt.” Het moet en kán anders, vindt ze. En daar wil ze best bij helpen.