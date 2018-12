Politiek Altena: ‘Patrouilles in Veen wekken agressie op, maar we moeten er wel iets mee’

Toegegeven, het probleem lijkt niet zo erg meer als jaren geleden toen er rellen ontstonden, de Mobiele Eenheid moest ingrijpen, zo’n honderd mensen werden opgepakt en het dorpje veranderde in oorlogsgebied. Maar toch is het elk jaar weer raak. Zodra het december is, gaat de eerste sloopauto in Veen in de hens. Je kunt er zelfs de klok op gelijk zetten. Maar is hier iets tegen te doen? En moeten ‘we’ dat überhaupt willen?



Progressief Altena denkt van niet. ,,Handhaven en helpen’’, verwoordt lijsttrekker Paula Jorritsma, nu wethouder in Woudrichem. ,,Vanzelfsprekend moeten we niet wegkijken of niets doen. We mogen het niet accepteren als de veiligheid in gevaar wordt gebracht en er jaarlijks duizenden euro’s schade is. Ik kan me best iets voorstellen bij bijvoorbeeld een vreugdevuur. Daarom lijkt het mij een goed idee om een vaste plek aan te wijzen en tegelijk proberen erachter te komen waar de aandrang vandaan komt om sloopauto’s op kruispunten in brand te steken.’’