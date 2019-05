Politie waarschuwt voor pannen- en messenverkoper in Meeuwen

Het fenomeen is niet nieuw: al jaren worden er regelmatig mensen de dupe van verkopers die op straat potentiële klanten aanspreken of langs de deuren gaan. Zij verkopen keukengerei of matrassen, zogenaamd van topkwaliteit, en rekenen daar een veel te hoge prijs voor. Soms tellen slachtoffers duizend euro neer voor een pannenset van slechte kwaliteit, overtuigd met slimme verkooppraatjes.

Of de oplichter in Meeuwen ook geslaagd is in zijn truc, heeft de politie niet bekendgemaakt. De man is nog niet gevonden. Hij is rond de vijftig, met een gezet postuur, en draagt een blauw overhemd en een blauwe jas. De politie hoopt dat mensen hem gezien hebben en weten in wat voor auto hij rijdt.