Politie Vijfheerenlanden heeft bijzondere gasten op de achterbank: 'Deze beertjes krijgen kinderen als troost’

Opnieuw zorgen over behoud spoedeisen­de hulppost in Gorinchem

Moeten Gorcumers voor spoedeisende hulp straks naar Dordrecht of Nieuwegein? In een brief zinspeelt het kabinet op het centraliseren van acute zorg. De gemeente Gorinchem en het Beatrixziekenhuis maken zich zorgen over wat dit betekent voor ‘onze’ spoedeisende hulppost.

26 maart