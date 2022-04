Politie toert weer door Brabant, op zoek naar weggebruikers die mobiele telefoon gebruiken

Op de actie dagen gaat de politie met een touringcar en met een MONO (mobiel no)-CAM de weg op. Wanneer agenten vanuit de bus een overtreding zien, neemt een ander politieteam in een kleinere auto het over om de overtreder aan te houden. Daarmee hopen ze telefoongebruik achter het stuur de kop in te drukken.

215 overtredingen

Vergelijkbare acties werden ook eerder al in het land uitgevoerd. Zo ook in september, waarbij in een controle op de A15 tussen knooppunt Gorinchem en de Europoort in Rotterdam in één week maar liefst 215 vrachtwagenchauffeurs en automobilisten werden gesnapt.