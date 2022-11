Politie plukt drugsdealer (21) van straat in Leerdam

Bedrijven azen op gouden handjes 't Gilde en ‘paaien’ leerlingen met bezoekjes aan McDonalds en Arena

Tijdens de stage een extra ritje naar McDonald’s, een bezoek aan een klus in de Johan Cruyffarena of benadrukken dat het bedrijf óók een vestiging heeft in Noorwegen. Zeker honderd bouw- en techniekbedrijven uit de regio meldden zich donderdagmiddag op het Gorcumse Gilde, Vakcollege Techniek om de pas 15-jarigen, nu al te paaien.

19 november